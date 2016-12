Wall Street - Stocks to watch del 18 agosto

MILANO, 18 agosto (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in rialzo, suggerendo un'avvio positivo per Wall Street.

DOLLAR GENERAL sale di oltre il 7% nel pre-borsa dopo aver lanciato una proposta di acquisto della catena di negozi discount FAMILY DOLLAR a 78,5 dollari per azione in contanti, battendo l'offerta di DOLLAR TREE. In rialzo di oltre il 4% anche Family Dollar, mentre Dollar Tree è in calo nel pre-market.