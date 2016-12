Wall Street - Stocks to watch del 16 giugno

NEW YORK, 16 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street trattano in calo, con l'attenzione degli investitori rivolta oltreoceano alla situazione in Iraq e al suo impatto potenziale sui prezzi energetici.

Sul fronte corporate prosegue il fermento dell'attività di M&A che continua a offrire nuovi spunti, mentre a livello macro si attendono l'indice manifatturiero della Federal Reserve di New York a giugno e la produzione industriale di maggio.

Intorno alle 13,35 italiane il futures sul Dow Jones scadenza settembre cede lo 0,14%, quello sull'S&P 500 lo 0,27% e il contratto sul Nasdaq arretra dello 0,21%.

Sul mercato obbligazionario i treasuries decennali guadagnano 6/32 e rendono il 2,582%, quelli trentennali avanzano di 13/32 con un rendimento al 3,389%.

Tra i titoli in evidenza:

Il produttore di apparecchi medicali MEDTRONIC ha annunciato ieri un'offerta su COVIDIEN per 42,9 miliardi di dollari in contanti e azioni, operazione a cui seguirà il trasferimento della sede esecutiva in Irlanda. Covidien balza del 35% nel preborsa e Medtronic sale di quasi il 12%.

L'italiana GTech ha annunciato di avere in corso discussioni preliminari ed esplorative per la potenziale acquisizione del gruppo Usa INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY , che la scorsa settimana sulle speculazioni di un'Opa è balzato in borsa del 27%.