Borsa Usa in rialzo con settore tech, balzo Intel dopo miglioramento outlook

NEW YORK, 13 giugno (Reuters) - Alcune buone notizie dal settore tech spingono al rialzo Wall Street con gli indici che si apprestano a segnare una serie multipla di guadagni settimanali.

Il trend rialzista del mercato resta intatto ma guadagni più ampi sono frenati dall'ondata di violenze in Iraq che già hanno proiettato il greggio ai massimi da settembre.

"Il mercato non ha prezzi bassi ma nemmeno follemente cari e i settori che sembrano i migliori sono quelli ciclici per natura", spiega Michael Mullaney, responsabile investimenti di Fiduciary Trust Co.

Intorno alle 16,35 italiane, il Dow Jones sale dello 0,31%, il Nasdaq dello 0,36%, l'indice S&P 500 dello 0,33%.

Intel balza del 6,76% dopo aver migliorato l'outlook sui ricavi dell'intero anno grazie a una domanda migliore delle attese per i pc usati da imprese.

OpenTable Inc vola a +47% dopo che Priceline Corp Inc ha annunciato l'acquisto della società per 2,6 miliardi di dollari.

Altre società internet come Yelp o GrubHub Inc sono in forte rialzo.