Borsa Usa, indici ritracciano da recenti massimi, scivola Radioshack

NEW YORK, 10 giugno (Reuters) - L'azionario Usa ritraccia leggermente dai massimi segnati ieri con gli investitori che trovano poche ragioni per acquistare ancora. Le perdite sono lievi ma diffuse con nove settori dell'S&P 500 su dieci che sono in ribasso.

"La maggior parte degli indicatori suggerisce che le azioni non sono più a buon mercato anche se non siamo esattamente sopravvalutati nel punto in cui sono. La gente cerca motivi per acquistare e siamo ottimisti che le azioni possano spingere ancora verso l'alto", spiega David Carter, responsabile investimenti di Lenox Wealth Advisors.