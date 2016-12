Wall Street - Stocks to watch del 4 aprile

4 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. La giornata presumibilmente ruoterà attorno al dato sulla creazione di posti di lavoro negli Usa a marzo: le attese sono per un incremento di 200.000 buste paga. Vuota l'agenda dei risultati aziendali. Attorno alle 12,20 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna 3,70 punti (+0,19%), il derivato sul Nasdaq sale di 9,50 punti (+0,26%) e il contratto a giugno sul Dow Jones avanza di 25 punti (+0,07%). Il mercato obbligazionario è sostanzialmente invariato: il benchmark decennale cede 1/32 e rende il 2,79%. I titoli in evidenza oggi: Secondo quanto riferito dai trader, ci sono voci su un'offerta d'acquisto di BROWN-FORMAN per Remy Cointreau . L'agenzia svedese Direkt ha scritto che MYLAN sta valutando un'offerta d'acquisto per la concorrente Meda , operazione che darebbe vita a un gruppo da 23 miliardi di dollari. Il titolo Meda è stato sospeso in attesa di comunicato. Banco Popular ha annunciato di essere in trattative per l'acquisizione dei business retail e carte di credito di CITIBANK in Spagna. Secondo due fonti vicine alla situazione, BOEING sta valutando l'acquisizione di MERCURY SYSTEMS, un fornitore di tecnologie digitali all'industria dell'aerospazio e della difesa. Mercury ha una capitalizzazione di circa 440 milioni di dollari. DELTA AIR LINES ha annunciato che sta valutando l'acquisto di circa 50 nuovi velivoli da Airbus e BOEING, per un controvalore di oltre 10 miliardi di dollari. BofA Merrill ha alzato il rating di GAMESTOP a buy da neutral, portando il target price a 56 da 43 dollari. Needham ha ridotto la valutazione di HASBRO a hold da buy. KBW ha migliorato il giudizio su BLACKROCK ad outperform da market perform. Macquarie ha incrementato il rating di JPMORGAN CHASE & CO ad outperform da neutral, portando il target price a 68 da 62 dollari. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia