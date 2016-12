Wall Street - Stocks to watch del 2 aprile

NEW YORK, 1 aprile (Reuters) - I derivati sugli indici azionari Usa segnalano un avvio positivo a Wall Street, in un mercato cauto in vista dei dati sull'occupazione dagli Stati Uniti di venerdì.

Il mercato sembra essere pronto a recuperare dopo l'andamento incerto dei primi mesi dell'anno, sui timori di un taglio del piano di stimolo della Fed, sulle tensioni in Ucraina e sulla debolezza dell'economia cinese.

Ora anche il rallentamento in Cina è considerato positivo perché potrebbe far partire un piano di stimolo dell'economia.

Intorno alle 13,20 il futures Dow Jones guadagna lo 0,21%, quello sull'indice S&P 500 lo 0,1%, quello sul Nasdaq lo 0,29%.

Sull'obbligazionario i treasuries decennali cedono 3/32 e rendono il 2,77%, i trentennali perdono 6/32, rendimento 3,614%.

I titoli in evidenza:

GENERAL MOTORS l'AD Mary Barra, in un'udienza al Congresso Usa, ha definito "inaccettabile" la lenta risposta ai difetti all'accensione di alcuni veicoli prodotti, cui sono legati almeno 13 morti, ma non ha dato ai Parlamentari indicazioni su cosa non ha funzionato.