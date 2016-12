Borsa Usa in rialzo su dati macro, in calo BlackBerry e Red Hat

NEW YORK, 18 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in rialzo, rialzando la testa dopo due giorni consecutivi con il segno meno.

I dati macroeconomici in agenda (redditi e consumi personali di febbraio) hanno rassicurato sulla tenuta della ripresa, consolidando la convinzione che gli indicatori deboli di inizio anno erano conseguenza dell'ondata di freddo e non di un peggioramento dei fondamentali.

Tra gli altri titoli in evidenza, in volo Idera Pharmaceuticals <IDRA.O (+22% circa): un farmaco sperimentale per la cura della psoriasi ha ottenuto risultati positivi in un test.