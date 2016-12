Wall Street - Stocks to watch del 26 marzo

NEW YORK, 26 marzo (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono positivi, facendo presagire un avvio al rialzo per gli indici americani grazie all'allentamento delle tensioni geopolitiche dopo che le potenze occidentali hanno deciso di rinviare sanzioni più pesanti verso la Russia.

Sull'obbligazionario i Treasuries decennali perdono 6/32, per un rendimento del 2,7589%.

Tra i titoli in evidenza:

Le azioni Facebook salgono dell'1% a 65,51 dollari nel pre borsa. Il gigante dei social network ha detto che rileverà Oculus VR, produttore di occhiali virtuali per giochi per 2 miliardi di dollari. Operazione che segue l'acquisto di WhatsApp per 19 miliardi a febbraio.