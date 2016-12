Borsa Usa dimezza rialzo su cambio rotta dei tecnologici

La pressione in vendita si è intensificata sulle valutazioni circa i livelli raggiunti dagli indici che non si vedevano da una decade. Netflix cede il 3% a 367,50 dollari e First Solar perde il 4% a 70,93 dollari.

In contrazione anche le azioni biotech, come Regeneron Pharma in calo dell'1,3% a 302,78 dollari e Biogen in ribasso del 2,2% a 305,84 dollari.