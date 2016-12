Borsa Usa, Dow e S&P positivi, ignorano dati produzione

NEW YORK, 14 febbraio (Reuters) - Gli indici azionari Usa sono contrastati, con l'S&P 500 sulla buona strada per mettere a segno la prima serie dell'anno di due settimane consecutive positive mentre il Nasdaq cede frazionalmente terreno.

A gennaio i prezzi export sono saliti dello 0,2%, il terzo aumento mensile di fila che rappresenta un segnale potenzialmente positivo per la domanda economica globale e le prospettive per la manifattura americana.

"La produzione industriale è calata. E' stata una grossa sorpresa ma il mercato ne sembra immune", commenta Andre Bakhos, managing director di Janlyn Capital LLC a Bernardsville, New Jersey. "Il fatto che il mercato non sia stato influenzato negativamente dai dati deboli, da nessuno dei recenti numeri che sono risultati inferiori alle attese, è perché si pensa che sia a causa del tempo e non per un rallentamento dell'economia".