Borsa Usa contrastata, aiutano dati Cina, pesa Procter & Gamble

NEW YORK, 12 febbraio (Reuters) - Seduta contrastata per la borsa Usa dopo i dati macro positivi dalla Cina, con il calo di Procter & Gamble, che tiene il mercato sotto scacco.

Aiutano le rassicurazioni del nuovo presidente della Fed Janet Yellen, che ha enfatizzato la continuità della strategia dell'istituto centrale e la disponibilità dei leader repubblicani della Camera Usa a far procedere la legge che innalza senza condizioni il limite di indebitamento pubblico.

Procter & Gamble è in ribasso dopo aver tagliato le previsioni di utile e fatturato, per i cambi sfavorevoli in Venezuela e le svalutazioni dei mercati emergenti.