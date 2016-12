Wall Street - Stocks to watch dell'12 febbraio

NEW YORK, 12 febbraio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono poco mossi, dopo quattro giorni di rialzo che hanno portato l'indice S&P non lontano da nuovi massimi storici.

Ieri il mercato è andato bene dopo che nel suo primo intervento da nuovo governatore della banca centrale Usa Janet Yellen non ha introdotto cambiamenti in merito alla riduzione del piano di stimolo all'economia.

I titoli in evidenza:

* Procter & Gamble perde l'1% negli scambi del preborsa dopo aver tagliato le previsioni di vendite e utili per l'anno, a causa del cambio sfavorevole in Venezuela e della svalutazione in diversi Paesi emergenti.