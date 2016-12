Borsa Usa, indici in rialzo dopo dichiarazioni Yellen

NEW YORK, 11 febbraio (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in rialzo dopo che il nuovo presidente della Federal Reserve Janet Yellen ha detto che l'istituto centrale proseguirà nel programma di graduale riduzione delle misure di stimolo all'economia, pur sottolineando che la salute del mercato del lavoro deve migliorare.

Nelle sue prime dichiarazioni pubbliche come numero uno della Fed, la Yellen, parlando di fronte a un comitato parlamentare, ha riconosciuto la recente volatilità nei mercati finanziari globali, ma ha detto che questa "non pone rischi sostanziali alle prospettive economiche degli Stati Uniti" e di sostenere fermamente la politica avviata dal suo predecessore, Ben Bernanke.

"Non c'è nulla, almeno in quanto scritto finora, che possa causare preoccupazione", spiega Paul Mangus, responsabile dell'equity research and strategy per Wells Fargo Private Bank in North Carolina.