Wall Street - Stocks to watch dell'11 febbraio

NEW YORK, 11 febbraio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono positivi, facendo presagire un avvio in rialzo per Wall Street sulle attese che la nuova presidente della Federal Reserve rinnoverà l'impegno della banca centrale a mantenere la politica monetaria ultra-accomodante in occasione della sua prima testimonianza al Congresso.

A Janet Yellen probabilmente verranno rivolte domande sullo stato di salute del mercato del lavoro e il ritmo futuro del "tapering" quando terrà la sua audizione davanti alla Commissione Servizi Finanziari alle 16 italiane. Il discorso sarà pubblicato alle 14,30.

Secondo gli operatori, Yellen dovrebbe utilizzare toni ottimistici per quanto riguarda l'economia e dovrebbe enfatizzare che i tassi di interesse rimarranno vicini allo zero per un certo tempo.

"La Fed vorrà tenere il mercato per mano il più possibile in questo periodo, quindi cercherà in ogni modo di confortare il mercato", commenta Stewart Richardson, partner del fondo hedge RMG Wealth Management.

Intorno alle 13,30 italiane il futures sul Dow Jones sale dello 0,29%, quello sull'S&P 500 dello 0,36%, quello sul Nasdaq dello 0,43%.

Sull'obbligazionario, i Treasuries decennali arretrano di 2/32 e rendono il 2,687%, i trentennali perdono 1/32 con un rendimento del 3,667%.

I titoli in evidenza: