Borsa Usa rimbalza dopo recenti vendite, caccia a titoli a buon mercato

NEW YORK, 4 febbraio (Reuters) - L'azionario Usa rimbalza dopo le recenti vendite grazie a risultati societari solidi e alla ricerca da parte degli investitori di titoli a buon mercato.

Yum! Brands vola a +8,63% dopo che la casa madre Kfc ha confermato il proprio outlook sugli utili del 2014 sottolineando come il ritorno dell'aviaria in Cina non ha impattato sulle vendite nel paese.