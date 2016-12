Borsa Usa prosegue debole, pesa rallentamento manifattura, male AT&T

NEW YORK, 3 febbraio (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in deciso ribasso, zavorrati dal rallentamento della crescita.

L'umore degli investitori è diventato nero e l'indice sulla volatilità è balzato del 9%, salendo oltre quota 20 per la prima volta dall'inizio dell'ottobre scorso.

Time Warner Cable guadagna l'1,7% circa: secondo fonti vicine alla situazione, Charter Communications (in moderato rialzo) sta valutando un miglioramento dell'offerta d'acquisto.

ArthroCare sale del 7% circa dopo che Smith & Nephew ne ha annunciato l'acquisizione per 1,7 miliardi di dollari.

Tra gli altri titoli in evidenza, AT&T cede quasi il 3%: secondo gli analisti, il colosso delle tlc ha in cantiere un taglio delle tariffe per vincere la concorrenza.