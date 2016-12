Borsa Usa estende rialzi a metà seduta, vola Facebook grazie a ricavi record

NEW YORK, 30 gennaio (Reuters) - L'azionario Usa estende il rialzo a metà seduta grazie al dato sul Pil del quarto trimestre cresciuto in linea con le attese.

"I timori sui mercati emergenti potrebbero continuare per parecchie settimane se non vediamo qualche segno reale di stabilizzazione", avverte però Randy Frederick, direttore della divisione trading e derivati di Charles Schwab Center for Financial Research.