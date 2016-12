Wall Street - Stocks to watch del 28 gennaio

NEW YORK, 28 gennaio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in rialzo, lasciando presagire un modesto rimbalzo di Wall Street, con gli investitori focalizzati sulle trimestrali già diffuse, tra cui Apple.

* Ford Motor ha diffuso utili trimestrali migliori delle attese grazie ai risultati nel mercato nordamericano che compensano le perdite in Europa e Sud America. L'utile netto nel quarto trimestre 2013 è salito a 3 miliardi di dollari, pari a 74 cent per azione, rispetto a 1,6 miliardi, ovvero 40 cent per azione, dell'anno precedente. Nel pre-borsa in titolo avanza di 3,7%.