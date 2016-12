Borsa Usa, indici poco mossi dopo trimestrali con luci e ombre

NEW YORK, 22 gennaio (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono poco mossi dopo che le trimestrali pubblicate oggi hanno mostrato luci e ombre, senza riuscire a dare agli investitori quell'iniezione di fiducia necessaria per proseguire con gli acquisti dopo il rally dello scorso anno.

"Finora non ci sono state molte notizie che hanno entusiasmato e questo porta molti a chiedersi se questo mercato può resistere in una situazione di utili piatti", spiega Andre Bakhos, managing director di Janlyn Capital LLC.

Tra i singoli titoli, Ibm cede il 3,7%, zavorrando Dow e S&P 500. I ricavi del gruppo sono risultati sotto le attese del mercato per il quarto trimestre consecutivo, mentre la domanda registra un indebolimento, soprattutto nei mercati emergenti come la Cina.

Coach Inc è in calo del 6,6% dopo aver annunciato che le vendite in Nord America hanno registrato un'ulteriore discesa nell'ultimo trimestre del 2013.

Advanced Micro Devices cede il 10,8% dopo aver previsto un calo dei ricavi maggiore di quanto atteso nel trimestre in corso, spiegando che la vendita di console per videogiochi non cresce abbastanza in fretta da controbilanciare il calo di vendite di pc.