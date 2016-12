Wall Street - Stocks to watch del 22 gennaio

NEW YORK, 22 gennaio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio poco mosso per Wall Street.

Ieri il Dow Jones ha chiuso in ribasso dello 0,27%, l'S&P 500 in rialzo dello 0,28%, il Nasdaq ha guadagnato lo 0,67%dello 0,50%.

I titoli in evidenza:

UNITED TECHNOLOGIES, numero uno al mondo nella produzione di ascensori e condizionatori, ha chiuso il quarto trimestre con utile in crescita e sopra le attese, grazie alla buona performance di tutte le sue attività.

In calo di quasi il 7% nel pre borsa COACH dopo l'annuncio dei risultati. Le vendite a perimetro omogeneo del gruppo in Nord America sono scese ancora nell'ultimo trimestre 2013, nuovo segnale di perdita di quote di mercato nel business delle borse a favore di rivali quali Michael Kors Holdings e kate spade.