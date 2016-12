Wall Street - Stocks to watch del 21 gennaio

MILANO, 21 gennaio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio positivo per Wall Street dopo il lungo weekend dovuto al Martin Luther King day.

Con un'agenda macro priva di appuntamenti e la Fed ormai avviata sulla strada del 'tapering', gli investitori guarderanno con attenzione i risultati societari per cogliere eventuali segnali di crescita. Finora otto società hanno annunciato un outlook negativo per ognuna che invece ha emesso un outlook positivo. Se questo trend dovesse continuare, si tratterebbe di un record negativo storico.

Venerdì il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,25%, l'S&P 500 in calo dello 0,39%, il Nasdaq dello 0,50%.

I titoli in evidenza:

JOHNSON & JOHNSON ha annunciato un utile per azione nel trimestre di 1,23 dollari e vendite per 18,4 miliardi. Le attese di Thomson Reuters I/B/E/S convergevano su un eps di 1,20 e ricavi per 17,95 miliardi.