Borsa Usa incerta, male Intel e GE, sale Morgan Stanley

NEW YORK, 17 gennaio (Reuters) - Seduta incerta per la borsa Usa, dove le ultime trimestrali offrono spunti contrastanti e i cali di Intel e General Electric si contrappongono ai progressi di American Express e Morgan Stanley.

Per Morgan Stanley il rialzo è nell'ordine del 4%. La banca ha accusato un forte calo dei profitti del quarto trimestre a causa di spese legali, ma in termini "adjusted" gli utili sono risultati sopra le stime.

"Il mercato al momento è frustrato, non ci sono motivi per spingere al rialzo", commenta Ken Polcari di O'Neil Securities a New York. "Ci sono risultati misti e anche nel caso di quelli che si rivelano più forti, la gente ne approfitta per utilizzarli come fonte di liquidità e togliere un po' di soldi dal tavolo".