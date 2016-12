Borsa Usa positiva dopo dati lavoro più forti di attese

I dati odierni hanno evidenziato la creazione di 203.000 nuovi posti di lavoro a novembre con un tasso di disoccupazione al 7,0%, contro attese per un aumento degli occupati di 180.000 e un tasso al 7,2%. Tuttavia, sottolinea Michael Marrale di ITG a New York, "non credo che la Fed abbia fretta di fare qualcosa di drastico in assenza di inflazione. Qualche numero forte sul mercato del lavoro non significa che siamo fuori dal tunnel".