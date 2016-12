Wall Street - Stocks to watch del 29 novembre

Dopo la pausa di ieri per la festa del Ringraziamento, la borsa newyorchese riapre i battenti solo per mezza giornata.

In assenza di dati macroeconomici e risultati trimestrali in agenda, considerata anche la natura sostanzialmente festiva della giornata, si preannuncia una seduta con pochi volumi, di transizione.

Il mercato obbligazionario, come l'azionario, vive una seduta dimezzata. I prezzi sono in lieve calo: il benchmark decennale cede 5/32 e rende il 2,76%.

I titoli in evidenza oggi:

* Secondo il Wall Street Journal, FORTRESS INVESTMENT e Centerbridge Partners sono in corsa per LightSquared, società wireless in bancarotta. Continua...