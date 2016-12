Wall Street in lieve rialzo, mercato cauto dopo recenti massimi

NEW YORK, 26 novembre (Reuters) - Indici in modesto rialzo a Wall Street in una settimana corta a causa delle festività, con gli investitori poco disponibili a nuovi acquisti dopo i recenti massimi record.

"Nel lungo termine la borsa è correttamente valutata, ma non sarebbe una sorpresa vedere un ritracciamento di breve termine, anche perché al momento non ci sono ragioni per buttarsi sul mercato a tutta forza", dice Mike Sorrentino, strategist di Global Financial Private Capital a New York.