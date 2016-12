Wall Street in rialzo su Iran, Nasdaq a massimi da settembre 2000

NEW YORK, 25 novembre (Reuters) - Indici in modesto rialzo a Wall Street dopo che un accordo fra le potenze occidentali e l'Iran ha attenuato le tensioni in Medio Oriente; l'accordo pesa tuttavia sulle quotazioni del greggio , penalizzando gli energetici.

Poco dopo le 16 ora italiana, il Dow Jones avanza dello 0,17% a 16.092 punti. Lo Standard & Poor's 500 è poco mosso a 1.805,29 punti come il Nasdaq Composite che, in avvio, ha toccato quota 4.000 punti per la prima volta da settembre 2000. Sia il Dow che l'S&P 500 hanno chiuso su livelli record venerdì, con l'S&P 500 per la prima volta oltre 1.800 punti.

Gli scambi dovrebbero essere sottili questa settimana, con i mercati fermi giovedì per la festa del Ringraziamento e in chiusura anticipata il venerdì. I volumi più contenuti potrebbero aumentare la volatilità: l'indice di volatilità CBOE è sceso infatti del 30% quest'anno, su livelli storicamente bassi, rendendolo vulnerabile ad un rimbalzo.

Sotto pressione soprattutto gli energetici, in calo di un punto percentuale. Fra i titoli più trattati, WPX Energy Inc arretra del 2% a 18,55 dollari e Newfield Exploration lascia sul campo quasi il 3% a 29,15 dollari.

"Meno tensioni in Medio Oriente sono sempre un fattore positivo e ogni calo nei prezzi della benzina agirà essenzialmente come un beneficio fiscale per i consumatori entrando nella stagione degli acquisti natalizi", ha detto Jeff Duncan, AD di Duncan Financial Management a St. Louis. "Questo è un beneficio concreto per l'economia".

Sul fronte delle notizie societarie, Wal-Mart Stores Inc guadagna circa mezzo punto percentuale dopo aver nominato AD Doug McMillon al posto di Mike Duke. Corre DaVita HealthCare Partners Inc dopo aver fornito le prospettive di utile opereativo per il 2014. Il titolo è il migliore del S&P 500, seguito da Alcoa Inc che balza del 5% dopo la promozione di Goldman Sachs a "buy".