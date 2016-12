Borsa Usa Dow a cavallo soglia 16.000 punti,bene Home Depot dopo conti

NEW YORK, 19 novembre (Reuters) - Il Dow Jones oscilla a cavallo di quota 16.000 punti, soglia che è riuscita a superare per il secondo giorno consecutivo ma che rappresenta un'importante resistenza.

"Direi che c'è una probabilità molto bassa che la Fed non faccia niente tra ora e la fine dell'anno", commenta però Dan Veru, responsabile investimenti di Palisade Capital Management. "Penso che ci sarà questo tipo di mercato fino alla fine dell'anno: se non sei sul mercato aspetti un qualsiasi leggero ritracciamento per entrarci. C'è molta liquidità e molti gestori stanno sottoperformando perché forse sono troppo prudenti", aggiunge.