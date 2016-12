Borsa Usa in rialzo, Dow e S&P aggiornano massimi

NEW YORK, 18 novembre (Reuters) - Gli indici Dow e l'S&P 500 della borsa americana si sono spinti oltre i massimi già raggiunti, superando rispettivamente quota 16.000 e 1.800 punti, mentre gli scambi continuano a essere orientati dallo stimolo economico della Federal Reserve.

Il Nasdaq Composite si è avvicinato a 4.000 punti, un livello che non raggiungeva da settembre 2000.

Oggi sono attese le dichiarazioni di tre presidenti della Fed: William Dudley (Fed New York) parlerà delle condizioni economiche alle 18,15 italiane, Charles Plosser della Fed di Philadelphia delle previsioni dell'economia alle 19,30 italiane e Narayana Kocherlakota della Fed di Minneapolis alle 2,45 ora italiana.

Con la Fed vista mentenere i tassi di interesse vicino allo zero per il prossimo futuro, l'azionario dovrebbe continuare ad attrarre gli investitori a caccia di rendimenti anche dopo l'eventuale avvio del 'tapering' da parte della banca centrale.

"La Fed inizierà il 'tapering' quando l'economia non avrà più bisogno di un aiuto", spiega John Manley, capo strategist azionario alla Wells Fargo Funds Management di New York.

Nei primi scambi l'S&P ha raggiunto quota 1.802,33 punti e il Dow quota 16.030,28 punti, i massimi di sempre. Venerdì entrambi hanno chiuso con nuovi massimi nella sesta settimana di fila in territorio positivo.

Airbus e Boeing hanno siglato accordi per acquistare circa 5 miliardi di dollari in componenti e materiali da Abu Dhabi, in un segnale che gli stati del Golfo sono alla ricerca di una spinta alle loro economie dagli ordini commissionati nel settore. Boeing sale del 2,2%.