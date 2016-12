Borsa Usa poco mossa in mattinata dopo record Dow Jones vigilia

NEW YORK, 12 novembre (Reuters) - L'azionario Usa è poco mosso in mattinata dopo che ieri il Dow Jones ha segnato un nuovo record di chiusura e con gli investitori che hanno spostato l'attenzione su quanto rapidamente la Fed comincerà a ridurre i programmi di sostegno all'economia.

Oggi intorno alle 19 italiane il presidente della Fed di Minneapolis, Narayama Kocherlakota, terrà un discorso in Minnesota, mentre quello della Fed di Atlanta, Dennis Lockhart, parlerà alla stessa ora in Alabama. Il presidente della Fed di Dallas Richard Fisher ha dichiarato in un'intervista a Cnbc che il programma di stimolo non può andare avanti per sempre.