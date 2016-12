Borsa Usa in rialzo su attese Fed, affonda Tesla

NEW YORK, 6 novembre (Reuters) - A Wall Street gli indici Dow Jones e S&P 500 sono positivi, sostenuti dalla speranza che la Federal Reserve mantenga in vigore le misure di stimolo economico più a lungo di quanto anticipato.

Ieri John Williams, presidente della Fed di San Francisco, in sintonia con le recenti dichiarazioni di altri banchieri ha detto che l'istituto centrale dovrà attendere prove più forti di ripresa economica prima di iniziare a ridurre il programma di acquisto di bond.

L'azionario trova sostegno anche in un'ondata di nuove quotazioni, con sei titoli pronti oggi al debutto in attesa domani dell'esordio di Twitter, su cui sono puntati i riflettori del mercato. Barracuda Networks balza del 27% al primo giorno di contrattazioni.

"Uno dei barometri per lo stato di salute del mercato che prendiamo in considerazione è la capacità di assorbire un gran numero di Ipo", commenta Art Hogan, managing director di Lazard Capital Markets a New York.