Borsa Usa in lieve calo su prese di beneficio

NEW YORK, 5 novembre (Reuters) - Seduta in marginale calo per la borsa Usa, penalizzata da prese di profitto dopo due giorni di guadagni e dalla cautela in attesa di importanti dati macro in agenda verso la fine della settimana, da cui si attendono indicazioni più chiare sulla forza dell'economia americana.

L'attenzione sarà rivolta in particolare alle letture di Pil e occupati che sono state ritardate a casa dello 'shutdown' del governo. La Federal Reserve ha indicato che non inizierà a ridurre il programma di acquisto di bond da 85 miliardi di dollari al mese fino a quando l'economia non mostrerà segnali di miglioramento, argomento che ieri è stato ribadito da tre banchieri centrali.

Intorno alle 18,20 italiane il Dow Jones cede lo 0,07%, lo S&P 500 lo 0,16% e il Nasdaq lo 0,03%.

Tra i singoli titoli la catena di abbigliamento Michael Kors Holdings balza di oltre il 5% dopo un aumento del 40% - sopra le attese - dei ricavi trimestrali.

GT Advanced Technologies mette a segno un progresso superiore al 20% sulla scia della notizia che Apple aprirà un impianto manifatturiero in Arizona in partnership con la società per produrre materiali in cristallo di zaffiro per i dispositivi elettronici di Apple.

Avanza del 2,6% CVS Caremark grazie a utili trimestrali più forti delle attese e alla revisione al rialzo delle prospettive per l'anno.