Wall Street - Stocks to watch del 5 novembre

NEW YORK, 5 novembre (Reuters) - I futures sugli indici americani sono in calo in attesa dei dati sul settore dei servizi, indicando una probabile battuta d'arresto di Wall Street dopo i rialzi delle ultime due sedute.

L'attenzione sarà rivolta all'indice Ism non manifatturiero di ottobre, in calendario alle 16 italiane. I dati macro di questa settimana - tra cui Pil e occupati la cui pubblicazione è stata rinviata per lo 'shutdown' di ottobre - saranno tenuti sotto stretta osservazione dal mercato per valutare lo stato di salute dell'economia.

La Federal Reserve ha indicato che non inizierà a ridurre il programma di acquisto di bond da 85 miliardi di dollari al mese fino a quando l'economia non mostrerà segnali di miglioramento, mantra che ieri è stato ripetuto da tre banchieri centrali.

L'S&P 500 da inizio anno ha guadagnato il 24% e il Dow il 19,3%, con i due indici indirizzati a mettere a segno la migliore performance annuale dal 2003 grazie soprattutto alle misure di stimolo della Fed.

Attorno alle 13,30 italiane il futures sullo S&P 500 cede lo 0,3%, il derivato sul Nasdaq lo 0,35% e il contratto a dicembre sul Dow Jones lo 0,3%.

Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale arretra di 4/32 per un rendimento del 2,616%.

I titoli in evidenza oggi: