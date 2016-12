Wall Street - Stocks to watch del 30 ottobre

NEW YORK, 30 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi all'indomani dei nuovi record di chiusura segnati da Dow Jones e S&P 500.

Il focus di giornata sarà l'esito del comitato di politica monetaria della Fed, che si conoscerà in serata. Nelle attese del mercato, l'istituto centrale Usa dovrebbe confermare l'entità del programma di stimolo, posticipandone la riduzione alla primavera del 2014, per calmierare gli effetti negativi dello 'shut down' sull'economia.