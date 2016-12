Wall Street - Stocks to watch del 29 ottobre

Denso anche il calendario dei dati macroeconomici. Attesi i prezzi alla produzione di settembre, stimati in rialzo dello 0,2% (+0,6% su anno e +0,1% su mese al neto di energia e alimentari). Le vendite al dettaglio di settembre sono stimate in crescita dello 0,1% (+0,4% al netto del settore auto). L'indice Case-Shiller dei prezzi immobiliari di agosto è atteso in aumento dello 0,6% (+12,5% su anno). L'indice di fiducia dei consumatori di ottobre è stimato in calo a 75 da 79,7. Le scorte delle imprese di agosto, infine, dovrebbe salire dello 0,3%.