Borsa Usa, Dow e S&P positivi dopo dati lavoro, Nasadq in calo

NEW YORK, 22 ottobre (Reuters) - A Wall Street gli indici Dow e S&P 500 si mantengono positivi ma riducono i guadagni mentre il Nasdaq passa in terreno negativo appesantito dall'andamento volatile di alcuni titoli come Netflix e Facebook.

L'azionario statunitense trova sostegno nei dati sui nuovi posti di lavoro più deboli delle attese che hanno rafforzato le aspettative che la Fed rinvii la fase di allegerimento degli stimoli monetari.

"Questa è un'estensione della fase di rally iniziata a settembre quando la Fed ha detto 'no taper'; la liquidità sta sostenendo il mercato", dice Quincy Krosby, market strategist a Prudential Financial a Newark, nel New Jersey.

Secondo l'analista, sul rally giocano a favore anche fattori stagionali visto che il mercato tradizionalmente tende a crescere vero la fine dell'anno, mentre alcune trimestrali offrono agli investitori nuovi segnali positivi.

"I risultati di alcune società, tra cui importanti società industriali, suggeriscono che la domanda è bassa ma certamente sta iniziando a riprendersi; sta svoltando l'angolo", aggiunge Krosby.

Attorno alle 17,25 italiane l'indice Dow Jones sale dello 0,32%, lo Standard & Poor's 500 dello 0,27% mentre il Nasdaq cede lo 0,17%.

Tra i singoli titoli Netflix, nel Nasdaq 100 , dopo un forte avvio inverte marcia e perde il 4,8% nonostante la trimestrale pubblicata ieri sera a borsa chiusa abbia evidenziato un balzo dell'utile netto a 32 milioni con 1,3 milioni di nuovi clienti in streaming negli Usa a settembre.

In calo anche Tesla (-2,2%), Facebook (-2,2%) e Priceline (-2,3%), titoli che da inizio anno hanno fatto registrare tra i migliori rialzi del listino.

Sul fronte macro gli ultimi dati hanno mostrato che l'economia Usa ha creato 148.000 nuovi posti di lavoro non agricoli in settembre (il dato era previsto a inizio di ottobre ma è slittato per la chiusure dei servizi federali), inferiore alle attese di 180.000.