Wall Street - Stocks to watch del 27 settembre

27 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

In assenza di trimestrali in calendario, la seduta dovrebbe prendere una direzione più definita con la pubblicazione dei dati macroeconomici: l'agenda prevede le spese e i redditi personali di agosto, stimati, rispettivamente, in crescita dello 0,4% e dello 0,3%, e l'indice Reuters/Università del Michigan sulla fiducia dei consumatori di settembre, che dovrebbe salire a 78 da 76,8 precedente.