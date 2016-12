Borsa Usa prosegue incerta, bene Facebook, crolla J.C. Penney

NEW YORK, 25 settembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono all'insegna dell'incertezza, in un contesto caratterizzato da un tasso di volatilità elevato.

L'indice S&P 500 combatte per non chiudere la quinta seduta consecutiva con il segno meno: si tratterebbe della prima volta che accade quset'anno.

Stryker cede oltre due punti percentuali dopo aver annunciato l'acquisizione di Mako Surgical (+82% circa) per circa 1,65 miliardi di dollari.

Tra gli altri titoli in evidenza, Carnival lascia sul terreno il 4% circa: diversi broker hanno tagliato rating e target price all'indomani dell'annuncio che l'attuale trimestre dovrebbe andare in archivio con una perdita.

Vola Oncothyreon (+26% circa): la tedesca Merck ha annunciato nuovi test di un farmaco sperimentale per la cura del cancro ai polmoni, di cui la società biotech Usa ha la licenza, dopo che una precedente fase clinica non ha raggiunto i risultati sperati.

Al galoppo Pacific Biosciences of California (+62% circa) sulla cessione della licenza dei prodotti per il sequenziamento del Dna a Roche Diagnonistics, in cambio di un pagamento immediato di 35 milioni di dollari e altri 40 milioni al raggiungimento dei target di sviluppo. Continua...