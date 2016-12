Borsa Usa poco mossa, nervosa per impasse su trattative debito

NEW YORK, 25 settembre (Reuters) - Borsa Usa poco mossa nella prima parte della seduta in un clima nervoso per l'assenza di progressi nelle trattative a Washington sul tetto del debito pubblico.

"Il governo sta generando incertezza e questo pesa un po' sui mercati", dice Doug Cote, strategist di ING U.S. Investment Management a New York. "Vedo un po' di volatilità fino al mese prossimo per via delle questioni politiche, ma una volta chiarite il mercato salirà", aggiunge.

Poco dopo le 17 il Dow Jones cede lo 0,08%, l'S&P 500 scende dello 0,1% mentre il Nasdaq perde lo 0,08%. L'indice S&P ha già alle spalle quattro sedute consecutive di ribassi.

Facebook sale dello 0,2%, sotto i massimi di giornata che l'hanno portato vicino ai 50 dollari dopo una serie di upgrade da parte di broker.

In calo Stryker Corp, attiva nel settore dei device medicali, che ha annunciato l'acquisizione della più piccola Mako Surgical per circa 1,65 miliardi di dollari per avere accesso alle tecnologie nei robot per la chirurgia ortopedica. Mako balza dell'82,3% a 29,48 dollari.

Scende del 4,6% Carnival dopo numerosi downgrade sulla scia del warning profit lanciato ieri.