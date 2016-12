Wall Street - Stocks to watch del 23 settembre

I prezzi dei Treasuries sono in lieve calo, con il benchmark decennale che cede circa 2/32 e rende 2,7411%.

I titoli in evidenza oggi:

* ALCOA, BANK OF AMERICA e HEWLETT-PACKARD escono oggi dal Dow Jones. Entrano al loro posto GOLDMAN SACHS , NIKE e VISA.

* YONGYE INTERNATIONAL è in rialzo del 5,9% nel pre-borsa dopo aver annunciato un accordo per la fusione con un consorzio guidato da Full Alliance International, che la porterà fuori dalla borsa. L'offerta era pari a 6,69 dollari per azione.