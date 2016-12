Borsa Usa debole su attesa mosse Fed, pesano scadenze tecniche, bene Ipo

NEW YORK, 20 settembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in moderato ribasso, con gli investitori che tornano a interrogarsi sulle prossime mosse della Federal Reserve.

Tra gli altri titoli in evidenza, crolla Prosensa (-70% circa) sulla notizia che un farmaco sperimentale per la cura della distrofia muscolare di Duchenne, sviluppato con GlaxoSmithKline, non ha raggiunto gli obiettivi sperati in un test clinico.