Wall Street - Stocks to watch del 20 settembre

In assenza di dati macroeconomici e di trimestrali di peso (c'è la sola DARDEN RESTAURANTS ) in agenda, gli investitori sembrano orientati a prendersi una pausa di riflessione, dopo lo choc provocato dalla decisione sorprendente della Fed di confermare le misure di stimolo dell'economia.

I prezzi dei Treasuries sono in lieve rialzo, con il benchmark decennale che guadagna 2/32.

I titoli in evidenza oggi:

* Le autorità regolarie Usa hanno indicato PRUDENTIAL FINANCIAL come "rilevante per il sistema finanziario", una decisione che sottopone la compagnia a maggiori vincoli di vigilanza.