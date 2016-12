Borsa Usa poco mossa, mercato cauto in attesa Fed

NEW YORK, 17 settembre (Reuters) - L'azionario statunitense è poco mosso in attesa delle decisioni della Fed sul futuro del programma di stimoli monetari, che verranno annunciate stasera.

Gli investitori preferiscono non prendere grosse posizioni prima della fine dell'incontro che, nelle attese, dovrebbe dare il via libera ad un primo passo di affrancamento dal massiccio piano di stimoli, che ha contribuito a sostenere l'economia Usa e i mercati azionari per gran parte dell'anno.