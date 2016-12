Borsa Usa poco mossa dopo dati, clima di attesa per mosse Fed

NEW YORK, 13 settembre (Reuters) - Borsa Usa poco mossa, indifferente a una serie di dati macro che non hanno modificato le attese del mercato di una possibile riduzione degli stimoli monetari da parte della Federal Reserve a partire dalla prossima settimana.

"Non credo che nessuno di questi due dati cambi lo scenario base secondo cui la Fed inizierà con il piano di taglio agli stimoli a partire dal meeting del 17-18 settembre", dice Darrell Cronk di Wells Fargo Private Bank a New York. "Ci muoveremo un po' in modo laterale, almeno fino all'incontro della Fed la prossima settimana", aggiunge.