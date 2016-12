Wall Street - Stocks to watch dell'11 settembre

NEW YORK, 11 settembre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono poco mossi, con l'S&P 500 che potrebbe prendersi una pausa dopo sei sedute consecutive di rialzi, in un clima di cautela alla luce dei possibili sviluppi sulla Siria.

Nel discorso alla nazione trasmesso dalla tv americane nella notte, il presidente Usa Barack Obama si è impegnato a esplorare una soluzione diplomatica per privare il regime siriano del suo arsenale chimico, pur mostrandosi scettico e invitando gli americani a sostenere la minaccia di un intervento militare se necessario.

Il calendario macro odierno prevede i dati su scorte e vendite all'ingrosso per luglio, in agenda alle 16 italiane.

In rialzo i Treasuries, con il benchmark decennale che sale di 7/32 e rende il 2,94%, mentre il trentennale guadagna 15/32 con un rendimento del 3,87%.

I titoli in evidenza:

* APPLE cede il 2,5% negli scambi pre-market. Il gruppo ha presentato ieri due nuovi modelli di "smartphone", tra cui l'iPhone 5C, venduto a partire da 99 dollari, per tentare di attirare i consumatori dei mercati emergenti. Credit Suisse e Bank of America-Merrill Lynch hanno rivisto al ribasso le loro raccomandazioni sul titolo, portandole a "neutral".

* TEXAS INSTRUMENTS ha ristretto il range di previsioni per il terzo trimestre, annunciando di aspettarsi utili tra 51 e 55 cent per azione su ricavi per 3,15-3,29 miliardi di dollari contro le precedenti stime di un eps di 49-57 cent e ricavi di 3,09-3,35 miliardi. Il titolo nel pre-borsa cede lo 0,4% con scambi sottili. Continua...