Borsa Usa in rialzo per quinta seduta, aiutano dati macro Cina

NEW YORK, 9 settembre (Reuters) - Borse Usa in rialzo, con l'indice S&P positivo per il quinto giorno consecutivo, aiutate dai buoni dati macroeconomici cinesi, anche se i timori di un possibile attacco americano alla Siria frenano l'entusiasmo degli investitori.

La Cina ha registrato ad agosto un forte incremento dell'export, battendo le attese degli analisti e allontanando la paura di un forte rallentamento della seconda economia del mondo. I fattori di tensione però non mancano, da quelli geopolitici a quelli legati a un possibile taglio degli stimoli monetari della Fed fino al dibattito sul tetto al debito. "Ci sono talmente tante cose che potrebbero cambiare il panorama in un momento ", osserva Peter Jankovskis di OakBrook Investments a Lisle, Illinois. "E' difficile prevedere come andrà il voto (del Senato Usa) sulla Siria", prosegue. "Quanto alla Fed, gli ultimi dati economici hanno indotto i più a rivedere le attese sulla riduzione degli stimoli come una decisione meno urgente".