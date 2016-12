Borsa Usa, indici in rialzo dopo positivi dati occupazione

NEW YORK, 5 luglio (Reuters) - L'azionario Usa è in rialzo in una seduta altalenante e con volumi sottili dopo che i solidi dati sull'occupazione Usa hanno indicato un rafforzamento dell'economia ma al contempo hanno alimentato le attese su una riduzione delle misure di stimolo della Fed nei prossimi mesi.

A giugno il mercato del lavoro statunitense ha visto una crescita di 195.000 nuovi occupati non agricoli, sopra le attese di 165.000 mentre il tasso di disoccupazione è fermo al 7,6% per i nuovi ingressi nella forza lavoro.

In rialzo alcuni titoli bancari come Bank of America (+1,5%) e Citigroup c(+1,2%) che beneficiano dei rialzi dei tassi di interesse in quanto impattano positivamente sui ricavi.