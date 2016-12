Wall Street - Stocks to watch del 5 luglio

5 luglio (Reuters) - Alla riapertura del mercato dopo la festività di ieri i futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo indicando un avvio positivo per gli indici americani.

Proprio su questo tema ieri la Bce e Bank of England hanno dato garanzie sul fatto che non hanno fretta di abbandonare la politica di stimolo monetario favorendo ampi rialzi sulle borse europee in una giornata euforica non sfruttata dall'azionario Usa, chiuso per l'Independence Day.