Wall Street - Stocks to watch del 25 giugno

NEW YORK, 25 giugno (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono positivi, facendo presagire un avvio di seduta in rialzo sulla scia dei commenti della banca centrale cinese, che ha placato i recenti timori di credit crunch nella seconda economia del mondo.

Ieri l'indice S&P 500 ha chiuso ai livelli più bassi dal 22 aprile sulle preoccupazioni per la liquidità bancaria in Cina e anche a causa del continuo nervosismo sulla riduzione delle misure di stimolo della Federal Reserve. Ma verso fine seduta l'azionario ha ridotto le perdite grazie ai commenti di due funzionari Fed che hanno ridimensionato l'ipotesi di un imminente stop allo stimolo monetario. Il benchmark S&P ha ceduto il 3,4% da quando la scorsa settimana la Fed ha dato indicazioni sulla possibilità di cominciare ad allentare il programma di stimoli in caso di tenuta delle sue previsioni economiche.