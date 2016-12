Wall Street - Stocks to watch del 24 giugno

NEW YORK, 24 giugno (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in calo dopo che l'S&P ha registrato il peggior ribasso settimanale degli ultimi due mesi, sui timori di una prossima fine delle misure di sostegno all'economia Usa e di una stretta sulla liquidità in Cina.

In Cina i titoli bancari hanno registrato il peggior calo giornaliero degli ultimi quattro anni dopo che la Banca del Popolo ha sottolineato che gli istituti dovrebbero gestire meglio la propria liquidità e prestiti, nel tentativo di allontanare l'economia cinese dagli investimenti guidati dal credito.

Intorno alle 13,50 il futures sul Dow Jones cede lo 0,97%, quello sull'S&P 500 l'1,12% e quello sul Nasdaq lo 0,82%.

I timori per una riduzione delle misure di sostegno all'economia da parte della Fed spingono al rialzo i rendimenti dei Treasuries. I titoli decennali perdono 24/32 e rendono il 2,634%. Il trentennale cede 18/32 e rende il 3,628%.

I titoli in evidenza:

* Vodafone ha raggiunto un accordo per rilevare il più grande operatore via cavo tedesco, Kabel Deutschland, per 7,7 miliardi di euro.

* L'operatore ospedaliero Tenet Healthcare acquisirà la rivale Vanguard Health Systems per 4,3 miliadi di dollari incluso il debito, per espandersi in nuove aree. L'offerta di 21 dollari per azione rappresenta un premio del 70% sulla chiusura di Vanguard di venerdì. Il titolo è in rialzo di circa il 66% nel pre-market.