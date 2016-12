Borsa Usa poco mossa in attesa Fed, scivola Sprint Nextel

NEW YORK, 19 giugno (Reuters) - L'azionario Usa è poco mosse a metà seduta in attesa del comunicato della Fed che potrebbe dare chiarimenti sul futuro del programma di riacquisto titoli, un fattore chiave per la prosecuzione del recente rally.

"Sarebbe un suicidio prendere grosse posizioni o uscire da altre in quanto ritengo che la reazione sarà abbastanza netta: accomodante o non accomodante", spiega Seth Setrakian, partner e responsabile dell'azionario Usa di First New York Securities.